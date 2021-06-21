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    Güngören'de laf atma sonrası birbirlerini bıçakladılar

    Birbirine laf atan iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada ikisi de aynı bıçakla yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, iki taraf da birbirlerinden şikayetçi olmadı.
    • DHA
    • 21.06.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 11:07
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    Güngören'de laf atma sonrası birbirlerini bıçakladılar

    İstanbul’un Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde alkollü oldukları ileri sürülen Deniz M. ile Serkan K. sokakta karşılaştı.

    İddiaya göre Serkan K., kendisine "buradan elini kolunu sallayarak geçemezsin" şeklinde laf atan Deniz M.'ye karşılık verdi.

    BİR BIÇAKLA İKİSİ DE YARALANDI

    İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Serkan K., cebinden çıkardığı bıçakla Deniz M.'yi göğsünden bıçakladı.

    Ardından bıçağı kapan Deniz M. de, Serkan K.'yi bacağından bıçakladı.

    Deniz M., yere düşen Serkan K.'ye tekmeler attı. Bir mahalleli de yerdeki Serkan K.'ye tekme savurdu.

    Güngören'de laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar VİDEO

    BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

    Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılırken, olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

    Yaralı halde kaçan Deniz M. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, Serkan K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Hastanedeki tedavilerinin ardından Güngören Asayiş Büro Amirliği'ne götürülerek ifadelerine başvurulan Deniz M. ile Serkan K. birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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