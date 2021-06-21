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- Güngören'de laf atma sonrası birbirlerini bıçakladılar
Güngören'de laf atma sonrası birbirlerini bıçakladılar
- DHA
- 21.06.2021 - 10:13
- Güncelleme : 21.06.2021 - 11:07
İstanbul’un Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde alkollü oldukları ileri sürülen Deniz M. ile Serkan K. sokakta karşılaştı.
İddiaya göre Serkan K., kendisine "buradan elini kolunu sallayarak geçemezsin" şeklinde laf atan Deniz M.'ye karşılık verdi.
BİR BIÇAKLA İKİSİ DE YARALANDI
İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Serkan K., cebinden çıkardığı bıçakla Deniz M.'yi göğsünden bıçakladı.
Ardından bıçağı kapan Deniz M. de, Serkan K.'yi bacağından bıçakladı.
Deniz M., yere düşen Serkan K.'ye tekmeler attı. Bir mahalleli de yerdeki Serkan K.'ye tekme savurdu.
Güngören'de laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar VİDEO
BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılırken, olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yaralı halde kaçan Deniz M. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, Serkan K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki tedavilerinin ardından Güngören Asayiş Büro Amirliği'ne götürülerek ifadelerine başvurulan Deniz M. ile Serkan K. birbirlerinden şikayetçi olmadı.