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Güngören'de laf atma sonrası birbirlerini bıçakladılar

Güngören'de laf atma sonrası birbirlerini bıçakladılar

Birbirine laf atan iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada ikisi de aynı bıçakla yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, iki taraf da birbirlerinden şikayetçi olmadı.