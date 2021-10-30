Güngören'de otomobillere çarptı, kız arkadaşını alarak kaçtı

4 otomobile çarpıp yolu savaş alanına çeviren sürücü, kız arkadaşıyla olay yerinden kaçtı. Kaza anları kameraya yansıdı.

İstanbul’un Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir sokağa giren 34 EA 7777 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, önce yolun sol tarafında otomobile, ardından sağ tarafta park halindeki otomobillere çarpıp durdu.

Kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası sürücü, yanındaki kız arkadaşını da alarak yaya olarak kaçtı.

KAZALAR KAMERADA

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışmalara başladı.

Kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ortalığı birbirine kattı, kız arkadaşını alarak kaçtı VİDEO

“OLAY YERİNİ TERK EDİP KAÇTI”

Bir görgü tanığı, “Önce beyaz arabaya çarptı, sonra siyah arabaya çarptı. Araçlar park halindeydi, 3 taneye çarptı, sonra olay yeri terk etti. Çalışanlar saldırınca, insanlar çok olunca yanında da kız arkadaşı vardı olay yerini terk edip gitti. Alkollü değildi. Çünkü arabada koku falan yoktu. Alkol mü vardı, başka bir şey mi, yoksa kızla kavga mı ediyordu bilmiyoruz ama vura vura geldi, dağıtıp, kaçıp gitti.” dedi.