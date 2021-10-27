- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Güngören’de yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı
Güngören’de yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı
- DHA
- 27.10.2021 - 10:11
- Güncelleme : 27.10.2021 - 10:28
İstanbul Güngören’de, 4 Ağustos ve 13 Ekim tarihlerinde yabancı uyruklu şahıslardan yankesicilik yöntemiyle toplam 20 bin lira ve 8 bin 700 dolar çalan şahıslar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, O.A. ve R.G isimli 2 şüphelinin eşkallerini belirledi.
DÖVİZ BÜROSU ÖNÜNDE YAKALANDILAR
Merter, M. Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki döviz bürosu önünde benzer bir yankesicilik olayını gerçekleştirdikleri görülen 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Güngören’de yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı VİDEO
22 BİN 335 LİRA MUHAFAZA ALTINA ALINDI
Şüphelilerin üst aramalarında, perdeleme yöntemi sırasında kullandıkları beyaz poşet ve 22 bin 335 lira ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
1 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Şüphelilerden O.A.'nın yoklama kaçağı olduğu ve hakkında silahla tehdit suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edilirken tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüpheli R.G. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı