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    Güngören’de yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı

    Farklı tarihlerde Güngören’de, yabancı şahıslardan 20 bin lira ve 8 bin 700 dolar çalan yankesici O.A. ve R.G., Merter’de yine yankesicilik yaparken yakalandı.
    • DHA
    • 27.10.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 10:28
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    Güngören’de yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı

    İstanbul Güngören’de, 4 Ağustos ve 13 Ekim tarihlerinde yabancı uyruklu şahıslardan yankesicilik yöntemiyle toplam 20 bin lira ve 8 bin 700 dolar çalan şahıslar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

    Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, O.A. ve R.G isimli 2 şüphelinin eşkallerini belirledi.

    DÖVİZ BÜROSU ÖNÜNDE YAKALANDILAR

    Merter, M. Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki döviz bürosu önünde benzer bir yankesicilik olayını gerçekleştirdikleri görülen 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

    Güngören’de yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı VİDEO

    22 BİN 335 LİRA MUHAFAZA ALTINA ALINDI

    Şüphelilerin üst aramalarında, perdeleme yöntemi sırasında kullandıkları beyaz poşet ve 22 bin 335 lira ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

    1 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

    Şüphelilerden O.A.'nın yoklama kaçağı olduğu ve hakkında silahla tehdit suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edilirken tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Diğer şüpheli R.G. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı

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    Güngören’de yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı #2

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