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Güngören’de yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı

Güngören’de yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı

Farklı tarihlerde Güngören’de, yabancı şahıslardan 20 bin lira ve 8 bin 700 dolar çalan yankesici O.A. ve R.G., Merter’de yine yankesicilik yaparken yakalandı.