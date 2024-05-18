DHA
Şırnak’tan gelen koyun yüklü tır, Hakkari'ye 25 kilometre uzaklıktaki Çukurca ilçesinin Üzümcü köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
300 koyun telef oldu
Kazada ismi öğrenilemeyen tır şoförü yaralanırken, tır dorsesinde bulunan 300 koyun etrafa savruldu, onlarcası öldü.
Kazayı gören köylüler, AFAD ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada kurtulan koyunlar, alanda korumaya alınırken, yaralı şoförün durumunun iyi olduğu belirtildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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