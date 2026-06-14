Muğla'da ihbara giden polis silahlı saldırıda şehit oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi'nde işletmeciliğini yaptığı güzellik merkezindeki H.S., telefonundaki Kadın Acil Destek Uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekibindeki polis memuru T.B. ile H.S.'ye kadının eski eşi ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş G.Y., silahla ateş etti.

Aynı silahla intihar girişiminde bulunan G.Y., H.S. ve polis memuru T.B. yaralandı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Sağlık görevlilerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru T.B., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan H.S. ve G.Y.'nin tedavisi ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.