Marmaray'da kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlilerine saldırı

Marmaray vagonunda henüz bilinmeyen bir nedenle iki yolcu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Vagon içerisindeki bazı yolcular kavgayı ayırmaya çalışırken, taraflardan birinin "Çakıyı getir" diye bağırdığı duyuldu.

Kavganın büyümesi üzerine istasyonda görevli güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Kavgaya karışan yolculardan biri vagonda kalırken, diğer yolcu ile yanında bulunan arkadaşı istasyona indirildi.

GÜVENLİK PERSONELİNE YUMRUK ATTI

Vagondan çıkarılan yolculardan birinin arkadaşı, güvenlik görevlisine yumruk attı. Bunun ardından güvenlik görevlileri ile iki kişi arasında yeniden arbede yaşandı.

Kavga sırasında saldırganlardan birinin yumruğuna maruz kalan temizlik görevlisi ise yaşananlara tepki gösterdi.

Görüntülerde temizlik görevlisinin, "Bana niye vuruyorsun? Ben temizlik yapıyorum" diyerek kendisine saldıran kişiye tokat attığı görüldü.

POLİS EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİLER

Görevlilere saldırdığı belirtilen iki kişi, güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınarak polis ekiplerine teslim edildi.

Yaşanan kavga ve arbede anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.