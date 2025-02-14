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Hakkari'de 284 yerleşim yeri kardan kapandı

Hakkari'de 284 yerleşim yeri kardan kapandı Hakkari ve ilçelerinde 95'i köy, 189'u da mezra olmak üzere 284 yerleşim yerinin yolu kardan kapanırken, ekiplerin ise çalışması sürüyor.