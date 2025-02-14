DHA
Hakkari'de yoğun kar yağışı sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Hakkari kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar etkili oldu.
Kar sonrası kent merkezi beyaza büründü.
KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI
Kar kalınlığı kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı.
Hakkari ve ilçelerinde 95'i köy, 189'u da mezra olmak üzere 284 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış