Hakkari'de Cennet ve Cehennem Vadisi karla kaplandı

İHA

Yaz-kış doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Cennet ve Cehennem Vadisi, doğaseverlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle Cennet ve Cehennem Vadisi tamamen karla kaplanırken, dereler ise buz tuttu.

Bölgede doğa yürüyüşü yapan doğasever Ahmet Güldal, yaşanan kış güzellikleri fotoğrafladı.

"GÜZELLİKLERİ KAYIT ALTINA ALDIM"

Her hafta olduğu gibi doğa yürüyüşlerine devam ettiğini belirten Ahmet Güldal, “Bu hafta rotamız Hakkari ve Yüksekova arasında yer alan Cennet ve Cehennem Vadisi oldu. 4 mevsimi yaşayan vadi, kışın gelmesiyle tamamen karla kaplanırken, içinden geçen dereler ise buz tuttu. Ben o güzellikleri tek tek kayıt altına aldım. Burası her şekliyle insanı cezbediyor.” dedi.