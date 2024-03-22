Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir yağan yağışlarla birlikte bölgedeki birçok ev sular altında kaldı.
İlçenin Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 4 kişilik Dağdeviren Ailesi'nin evinin de eriyen kar suları ve yağışlarla birlikte etrafı gölete döndü.
Kar suları ve yağışlar evin etrafını göle çevirdi
Kışlık yakacakları da sular altında kalan Dağdeviren Ailesi, evlerinin zarar görmemesi için yetkililerden destek bekliyor.
"Evimin temelinin zarar görmemesi için yetkililerden acilen yardım bekliyoruz'"
Evinin etrafının gölete döndüğünü belirten ev sahibi Resul Dağdeviren, ''4 gün önce başlayan yağışlarla mahallemiz tamamen su altında kaldı. Benim evimin etrafı tamamen sularla çevrilmiş. Evimin temelinin zarar görmemesi için yetkililerden acilen yardım bekliyoruz.'' dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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