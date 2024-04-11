Hakkari'de kafasına 5'inci kattan beton düşen genç ağır yaralandı

Hakkari'de kaldırımda yürüyen genç ölümden döndü.
Bulak Mahallesi Bulvar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde çarşı merkezindeki 7 katlı binanın 5'inci katının balkonundan beton parçası düştü.
Beton parçaları kafasına düştü
Düşen parçalar, kaldırımda yürüyen Muhammet Kahraman'ın başına isabet etti.
Ağır yaralanan Kahraman, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü.
Hayati tehlikesi bulunuyor
Kaldırıldığı hastanede sağlık çalışanları tarafından tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayın yaşandığı bölgede güvenlik tedbiri alırken, Kahraman'ın yakınları hastaneye geldi. Azerbaycan'da, eczacılık fakültesinden yeni mezun olduğu öğrenilen
Kahraman'ın hayati tehlikesinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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