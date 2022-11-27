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    Hakkari'de kar 155 yerleşimin yolunu kapadı

    Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 155 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
    • 27.11.2022 - 11:22
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    Hakkari'de kar 155 yerleşimin yolunu kapadı

    Kış şartları Doğu'da etkisini artırmaya başladı..

    Hakkari'de kar yağışı etkili oldu.

    Karlı hava koşulları nedeniyle 155 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

    155 yerleşime ulaşılamıyor

    İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde 45 köy ve 110 mezra yolu ulaşıma kapandı.

    Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
    Belediye ekipleri de kent merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

    Hakkari de kar 155 yerleşimin yolunu kapadı #1

    Hakkari de kar 155 yerleşimin yolunu kapadı #2

     


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