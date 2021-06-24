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    Hakkari'de kayalara gizlenmiş 3 kilo eroin bulundu

    Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 3 kilo eroin maddesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 12:21
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 12:30
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    Hakkari'de kayalara gizlenmiş 3 kilo eroin bulundu

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince düzenlenen operasyonda, kayalık alana gizlenmiş 3 kilogram eroin maddesi ele geçirdi.

    OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

    Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
    Yüksekova ilçesi Gökyurt köyünde yapılan operasyon neticesinde kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 3 kilo eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

    Hakkari de kayalara gizlenmiş 3 kilo eroin bulundu #1

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