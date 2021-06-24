Hakkari'de kayalara gizlenmiş 3 kilo eroin bulundu

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 3 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince düzenlenen operasyonda, kayalık alana gizlenmiş 3 kilogram eroin maddesi ele geçirdi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

Yüksekova ilçesi Gökyurt köyünde yapılan operasyon neticesinde kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 3 kilo eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.