Hakkari'de kömür dumanı nefessiz bıraktı! Göz gözü görmüyor... Yüksekova ilçesinde yoğunlaşan kömür dumanı nedeniyle ilçeyi kaplayan sis yüzünden evlerin sadece ışıkları görülüyor.

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İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava yüzünü göstermeye başladı.

Soğuk havanın yüzünü göstermesinin ardından da bazı evlerde kömür yakımına geçildi.

Kışın bazı evlerde kömür kullanımına başlanmasıyla ilçe duman altında kaldı.

Soner Taşkın isimli vatandaş, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken maske taktıklarını belirterek, “10 dakika içinde boğazımız kömür dumanıyla doluyor. Şu an şehir sis gibi duman içinde kalmış, evler kaybolmuş durumdadır. İnanın bu kömür dumanı şehri nefessiz bıraktı." dedi.

"Bu kirlilik bizleri hastalığa götürüyor"

Musa Bartın ise Yüksekova’da şu an büyük bir hava kirliliği olduğunu söyleyerek, “Bu hava kirliliği ister istemez bizleri hastalığa kadar götürüyor. Biz artık evden maskesiz çıkamıyoruz. Gerçekten bu kirlilik şehri bulutlar gibi etkisinin altına almış.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)