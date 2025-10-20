Hakkari'de Nehil Sazlığı'nda yangın paniği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hakkari Yüksekova'ya bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınlarında bulunan Nehil Sazlığı, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Nehil Sazlığı'nda öğle saatlerinde yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER KÖYE DOĞRU YÖNELDİ"

Vezirli Köyü’nden Yavuz Baskın, "Bugün öğle saatlerinde Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın büyüyerek ilerledi. Rüzgarın etkisiyle alevler köye doğru yöneldi. Yangın büyük bir felakete yol açacak seviyeye ulaştı. Vatandaşlarımızdan ve çobanlarımızdan, kuru otların bulunduğu alanlarda ateş yakmamalarını rica ediyoruz. Yakılan ateş büyük bir yangına sebep olabiliyor. Belediye ekipleri yangına müdahale ediyor. Ancak yangın çok büyük, kuş cenneti olan bölgeye de sıçradı." dedi.