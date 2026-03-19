Galatasaray'da Victor Osimhen oyuna devam edemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı.

Anfield'da oynanan müsabakada temsilcimize kötü bir haber geldi.

Sarı-kırmızılı takımın hücumdaki en etkili oyuncusu Victor Osimhen, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

KENDİNİ İLK YARI BOYUNCA DENEDİ

Müsabakanın 8. dakikasında kendi yarı alanında Ibrahima Konate'nin müdahalesiyle sakatlanan Osimhen, bir süre yer kaldı.

Sağlık ekibinin müdahalesi sırasında Liverpool kaptanı Virgin van Dijk ile sarı-kırmızılı futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Sağ kolundan sakatlanan Osimhen, sargı yapılmasının ardından oyuna devam etti.

Kolunu oynatamadığı görülen yıldız santrfor, bir süre kendisini denedi.

Mücadelenin 30. dakikası civarında Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'a değişiklik yapması için uyarıda bulundu.

YERİNİ SANE'YE BIRAKTI

Değişiklik için Noa Lang hazırlık yaparken Osimhen, Buruk'a bir süre daha sahada kalmak istediğini işaret etti.

Yıldız santrfor, devre arasında yerini Leroy Sane'ye bıraktı.