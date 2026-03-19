Okan Buruk: Dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İngiliz ekibi Liverpool’a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

LANG VE OSIMHEN

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen'in de ağrısı var.

"EN KÖTÜ HAKEM!"

Maçın hakemini eleştiren Buruk, şunları dedi:

Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti.

"HİÇBİR ŞEY YOLUNDA GİTMEDİ"

Okan Buruk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Maç içinde hiçbir şey yolunda gitmedi. tercihlerimiz, maç içindeki yanlış kararlarımız... Maç kaybedebilirsiniz ama oyun olarak kazanmayı hak etmedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekirken, iyisini yapamadık. 4 gol yedik, çok pozisyon verdik. Uğurcan Çakır iyi iş çıkardı, ona rağmen 4-0 bitti. Çok üzgünüm.

"BUNU HİÇ DÜŞÜNMEDİK"

Buruk ayrıca şu sözleri sarf etti:

Maçta asla 1-0'ı korumayı düşünmedik. Oyun olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekirdi. Taraftarımıza ümit verdik ama arkasını getiremedik. Yeni takımız, birçok oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede yeni oynuyor. Son 16'da oynayan oyuncu sayımız az. Oyuncularımız tebrik ederim mücadelesinden dolayı ama taraftarlarımızdan da özür dilerim.

"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR GECE OLDU"

Buruk, Anfield Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

Bizim için beklemediğimiz bir gece oldu. Rakibimiz bu sezonun en iyi futbolunu oynadı. Maçın bizim için en büyük kırılma anı, oyunu psikolojik olarak kaybetmemiz Osimhen'in sakatlanmasıyla oldu. Oyun içinde kolunu çok fazla düşündüğü için yüzde 100'ünü veremedi. Bizim hücuma gidişlerimizi ve baskılarımızı etkiledi. İlk yarının sonuna doğru oyunu kaybettik. Rakibimiz bize göre daha yüksekti. Biz de öz güven düşüşü yaşadık. Bugün korner sonrası gol yedik. Sallai'ye yapılan faul gibi görünüyordu. Bugün dünyanın en iyi hakemlerinden biri olan Marciniak'ı bekliyorduk ama o sakatlandığı için en kötü hakemlerden birine denk geldik. İkinci yarı Liverpool'un performansı yükseldi ve hak ettikleri bir maç oldu. Oynadıkları futbol ve galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Biz istediklerimizi yapamadık. İkinci yarının başında biraz iyi oynarken kısa sürede ikinci ve üçüncü golleri yedik. Çok erken bir şekilde maçı kaybettik. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Futbolcuları çok iyi ve tecrübeli. Deplasmanda oynamak kolay bir şey değil. Bu tura kadar gelen oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar da en iyisini yapmaya çalıştılar ama iç saha ile deplasman performansımız arasında çok büyük fark vardı. Bu, bugün ağır bir yenilgi almamıza neden oldu.

"PARMAĞINDA ÖNEMLİ BİR SORUN VAR"

Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Noa Lang ve Victor Osimhen'in durumları hakkında bilgi veren Buruk, "Lang, şimdi hastaneye gidiyor. Parmağında önemli bir sorun var. Hastanede tam belli olacak. Çok hızlı bir şekilde götürdüler. Bir operasyon gerekiyorsa karar alınacak. Osimhen de kolundaki ağrılardan dolayı ilk yarıyı çok fazla kaybetti. Devrede de çıkmak istedi. Onun da ağrılarına bakacaklar. Hastaneye gittikten sonra onun da sakatlığıyla ilgili net bir şekilde açıklama yapılacaktır." diye konuştu.

"MAÇI HİÇBİR OYUNCU ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMEK İSTEMİYORUM"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, maça başlangıç kadrosunda hata yapıp yapmadığının sorulması üzerine, "Bu maçı hiçbir oyuncu üzerinden değerlendirmek istemiyorum. Devre arasında iki değişiklik yaptık. Sane ve Lang girdikten sonra ikinci yarının başı istediğimiz gibi gitti ama devam gelmedi. İki yarıda da kötü oynadık. Başlayan da devam eden kadrolar da kötü oynadı. Hiç kimseyi ayırt etmeyeceğim. Tabii ki kaybettiğinizde ilk 11'ler ve oyuna soktuğunuz oyuncular eleştirilebilir. O yüzden bugünkü maçı oyuncu üzerinden okumak istemiyorum. Devre arasına 1-0 geride girdik. Kalecimiz penaltı kurtardı. İkinci yarıdaki performansın çok daha iyi olması gerekirdi. İkinci yarı, birinci yarının da altına düştük. İki yarıda da kim olursa olsun bugün iyi oynamadık." ifadelerini kullandı.