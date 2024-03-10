Hakkari'de oğlu kaybolan annenin feryadı yürek burktu Yüksekova ilçesinde oynamak için dışarıya çıkan ve eve dönmeyince annesi hüngür hüngür ağlayan 15 yaşındaki çocuk, gece geç saatlerde bulundu.

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İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde ikamet eden Macit Ailesi'nin 15 yaşındaki çocukları Yusuf, oyun oynamak için dışarıya çıktı ancak saatler geçmesine rağmen dönmedi.

Bunun üzerine polis ekiplerine ve mahalle sakinlerine haber verilerek arama çalışması başlatıldı.

Anne Şerife Macit'in ise gece saatlerinde oğlunun okuluna giderek hüngür hüngür ağlayıp, sınıfları tek tek gezmesi yürekleri yaktı.

"Bulan bize haber versin"

Çok korktuğunu belirten anne Şerife Macit, "Oğlum öğlen saat 13.00 gibi ‘dışarıda oynayacağım’ diye çıktı. Üzerinde saatler geçince ben de hemen polis ve mahalle sakinlerine haber verdim ve aramaya başladık. İnşallah kısa sürede oğlumu buluruz. Çok korkuyorum. Bulanlar bize haber versin" dedi.

Mahalle mahalle arandı, bulundu

Yoğun kar yağışına rağmen her yerde Yusuf’u aradıklarını belirten mahalle sakinlerinden Sezai Açıkel ise "Şerife ablamız bizleri aradı, çocuğunun saat 13.00’ten beri kayıp olduğunu ve ulaşamadığını söyledi. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine harekete geçtik. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev arıyoruz. İnşallah kısa sürede Yusuf'u buluruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan arama çalışmaları sonucu Yusuf Macit'in devlet hastanesinde bulunmasıyla herkes rahat bir nefes aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)