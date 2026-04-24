Sokak röportajında Atatürk sevgisinden bahseden kadından ilginç sözler

Eskişehir'de yapılan bir sokak röportajı dikkati çekti.

Eskişehir ES TV muhabiri, "Atatürk hayatta olsaydı ona ne söylemek isterdiniz?" diyerek sokaktaki vatandaşlara mikrofon uzattı.

Bu soruya ilginç bir yanıt geldi.

Röportajda konuşan bir kadın, Atatürk'ün Latife Hanım ile değil kendisiyle evlenmiş olmasını istediğini söyledi ve şöyle devam etti;

"ATATÜRK BENİMLE EVLENMELİYDİ"

"Atatürk benimle evlenseydi, Latife ile değil. Benimle evlenmeliydi. Bir gün Mustafa Kemal Paşa'ya 'Paşam beni alın' dedim. Mantık insanı A noktasından B noktasına götürür. Ama hayalleri her yere götürür.

"OLURUZ BİZ"

Paşam beni alın, siz mavi gözlüsünüz ben mavi gözlüyüm. Oluruz biz, köpeğinize bakarım, Cumhuriyet gazetenizi getiririm.

O bana ne dedi biliyor musunuz, elini omuzuma koydu ve sen küçüksün çocuk dedi.

Ben bir aptalım yani. Dünyaya kafa tutmuş bir lidere kural konulamayacağını öğrenmem lazımdı.

"NE OLDU LATİFE İLE BOŞANDI"

Beni almadı Latife'yi aldı. Ne oldu sonra boşandılar. Beni alsaydı böyle olmazdı."