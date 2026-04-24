Formula 1 yeniden Türkiye'de!

Dünya motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan Formula 1, Türkiye'ye geri döndü.

Formula 1'in 2027 sezonundan itibaren Türkiye ile beş yıllık bir anlaşmaya imza attığı resmileşti.

Yeni anlaşma kapsamında Türkiye Grand Prix'si, 2031 sezonu sonuna kadar takvimde yer alacak.

FORMULA 1 YENİDEN TÜRKİYE'DE: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DETAYLARI PAYLAŞTI

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen programda Formula 1’in Türkiye’ye dönüş sürecine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönüşünün ülkeye duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

"9 KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPTIK"

Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Formula 1'in başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan tutkunları bulunuyor. 2005-2011 yılları arasında 7 yarış, kovid döneminde 2 yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık.

'2027-2031 YILLARI ARASINDA 5 DÖNEM BOYUNCA'

2027 yılından itibaren Formula 1'in yeniden dönmemizin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inanıyorum. İstanbul Park, 2027-2031 yılları arasında 5 dönem boyunca seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır.



Emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Türkiye, 2005-2011 yılları arasında dokuz kez Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmış, ayrıca 2020 ve 2021 yıllarında yine takvimde yer almıştı.

Buna göre Türkiye Grand Prix'si ilk olarak 2005 yılında düzenlendi. İlk yarışta damalı bayrağı Kimi Raikkonen ilk sırada gördü.

Türkiye GP, 2011'e kadar aralıksız şekilde F1 takviminde yer aldı. Yarışın düzenlenmeye devam edilmesi için görüşmeler yapıldı ancak olumlu bir sonuç çıkmadı.

2020 ve 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın COVID 19 nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğraması ve pek çok yarışın iptal edilmesi nedeniyle organizasyon üst üste iki kez Türkiye'ye uğradı.

2020'de Lewis Hamilton'ın kazandığı yarış, aynı zamanda Britanyalı pilotun yedinci şampiyonluğunu ilan etmesini sağladı. 2021 yılında düzenlenen son yarışı ise o dönem Mercedes'te yarışan Valtteri Bottas kazanmıştı.

Daha önceki dokuz Türkiye GP'sinin üçü Ağustos ayında, üçü Mayıs ayında, biri Kasım ayında, biri Ekim ayında, biri ise Haziran ayında düzenlenmişti.

MİLYARLARCA DOLAR, DEV ENDÜSTRİ...

Formula 1, milyarlarca dolarlık ekonomik etki yaratan dev bir endüstri...

Tahmini ekonomik getirisi 2.5 milyar doları bulurken, yayın hakları ve sponsorluklardan toplam 3 milyar doların üzerinde gelir elde ediliyor.

Bilet ve etkinlik gelirleri 500 milyon doları aşarken, takımların ortalama bütçesi 300 milyon dolar seviyesinde.

F1, 50 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor ve Miami GP gibi etkinlikler, şehir ekonomilerine yüz milyonlarca dolar katkı yapıyor.

İSTANBUL PARK'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tuzla ilçesinin, Akfırat mevkiinde bulunan pist, 3.925 km uzunluğa sahip.

Pistteki viraj sayısı sağ 6, sol 8 olmak üzere toplam 14 adet.

İnişli çıkışlı bir yapıya sahip olan pistteki en yüksek boyuna eğim yüzde 8.145, pistte yapılan maksimum hız ise 320 km/h ile Formula 1 yarışlarında gerçekleşti.

Özellikle 4 virajın birleşiminden oluşan 8. viraj, F1 severler için büyük önem taşıyor.

Alman mimar Hermann Tilke tarafından tasarlanan ve saat yönünün tersine koşulan pistte tur rekoru ise 1:24.770'lik derecesiyle Juan Pablo Montoya'ya ait.

İSTANBUL PARK'IN KAZANANLARI

İstanbul Park'ta bugüne kadar damalı bayrağı ilk sırada gören pilotlar şöyle:

2021 Valtteri Bottas - Mercedes

2020 Lewis Hamilton - Mercedes

2011 Sebastian Vettel - Red Bull

2010 Lewis Hamilton - McLaren

2009 Jenson Button - Brawn GP

2008 Felipe Massa - Ferrari

2007 Felipe Massa - Ferrari

2006 Felipe Massa - Ferrari

2005 Kimi Raikkonen - McLaren

DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NE ULAŞTI

Son olarak tanıtım kapsamında bir Formula 1 aracı Galataport'tan yola çıktı.

Formula 1 aracı, Karaköy ve Beşiktaş'ı geçerek Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’ne ulaştı.