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    Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan: Yollar kapandı

    Hakkari-Çukurca karayolu, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası 4 saat ulaşıma kapalı kalırken, bölgeye iş makineleri sevk edildi.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 10:27
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    Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan: Yollar kapandı

    Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde dün akşam etkili olan sağanak, sabah saatlerine kadar aralıklarla sürdü.

    Kırsal bölgelerde sağanak, heyelana neden oldu.

    HEYELAN MEYDANA GELDİ

    Hakkari-Çukurca karayolundaki yamaçta kalan Oğul ile Çimenli köyü yakınlarında, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.

    Toprak ve kaya parçaları, yolu ulaşıma kapattı.

    Hakkari de sağanak sonrası sel ve heyelan: Yollar kapandı #1

    SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

    Hakkari'den Şırnak ve Çukurca yoluna gitmek isteyen sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı.

    Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından Hakkari- Çukurca yolu, yeniden açıldı.

    Hakkari de sağanak sonrası sel ve heyelan: Yollar kapandı #2

    İŞ MAKİNELERİ SEVK EDİLDİ

    İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ile Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

    Bölgede Şemdinli-Derecik ve Şemdinli-Aktütün yolları da sel nedeniyle kapandı. Bölgeye ekipler, iş makineleriyle sevk edilirken, yolların açılması için çalışma başlatıldı.

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