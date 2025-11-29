Hatay'da 1 ton gıda ve 1 ton kırmızı et imha edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Halk sağlığını tehdit eden gıdalara ilişkin denetimler, İl Tarım ve Orman müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda Hatay'ın Erzin ve Reyhanlı ilçelerinde denetimler uygulandı.

1 TON KIRMIZI ET ELE GEÇİRİLDİ

Erzin ilçesi E-91 Karayolu üzerindeki Gözene Jandarma Karakolu önünde 28 Kasım'da yapılan uygulamada H.A. idaresindeki minibüs içerisinde menşei belirsiz yaklaşık 1 ton kırmızı et ele geçirildi.

Üretim izin belgesi ve faturası olmayan ürünler Erzin İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. El konulan etler gerekli idari işlemler yapıldıktan sonra toprağa gömülerek imha edildi.

1 TON GIDA ÜRÜNÜ İMHA EDİLDİ

Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına engel olmak isteyen Reyhanlı Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, sağlıksız ortamda üretimi ve muhafazası yapılan 1 ton gıda ürünleri tespit edildi.

Ekipler tarafından ele geçirilen sucuk, peynir, ketçaptan gıda malzemeleri toprağa gömülmek imha edildi.