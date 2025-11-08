Hatay'da 1000 TL'lik montu çalan şahıs kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay'ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 5 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.S. olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, zanlı gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada, çalıntı cep telefonu ve mont ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Şahsın ilçe merkezinde bir iş yerinde manken üzerine giydirilen bin TL değerindeki montu kendi malıymış gibi giyip gittiği anlar ve bir marketten kasiyerin telefonunu çaldığı anlar, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şahsın rahat tavırlarla hırsızlık yapmasıysa hayrete düşürdü.

"ÇOK RAHAT DAVRANIYOR, HİÇ PANİK YAPMIYOR"

İş yerinden çalınan montun bin TL değerinde olduğunu belirten Mehmet Kuluman, yaşananları şöyle anlattı:

"Olay günü ağabeyim dükkanı bana emanet etmişti. Biz yan tarafta oturuyorduk. Şahıs gelip mankenin üzerindeki ceketi giyip gidiyor, çok rahat davranıyor, hiç panik yapmıyor. Montun yerinde olmadığını fark edince hemen polise haber verdik. Emniyet ekipleri kısa sürede yakaladı, montu da geri aldık. İskenderun Emniyet Müdürlüğü’ne ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz."