Hatay'da 14 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu! Koltuk sayesinde... Erzin ilçesinde iş yerine yapılan silahlı saldırı sırasında 14 yaşındaki çocuğun koltuğun arkasına saklanarak kurtulduğu anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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İHA

Hatay'ın Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan emlakçı dükkanı, kurşunlandı.

Volkan Kömür’e ait iş yerine aracıyla gelen bir kişi, silahlı saldırıda bulunuldu.

Saldırı esnasında Kömür'ün 14 yaşındaki oğlu, dükkandaki koltuğun arkasına saklanarak kurtuldu.

Olayın şüphelisi Y.İ., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Çocuğum ölümden döndü, itibarım sarsıldı"

İş yerinin camına 5 kurşun isabet eden Volkan Kömür, olayı gerçekleştiren şahısla herhangi bir husumeti olmadığını belirterek, “Olay dün saat 13.00 sularında meydana geldi. Bir arkadaşı ziyaret etmek için iş yerimi oğluma bıraktım. 150-200 metre mesafedeydim. Silah seslerini duyunca herkes gibi ben de dışarı fırladım. Baktım insanların benim iş yerime ait yere akın ettiğini gördüm. Olay yerine geldiğimde iş yerimin camına 5 kurşun isabet etmiş. Oğlumun ise dışarıda şok halinde oturduğunu gördüm.

'Ne oldu oğlum?' dediğimde, 'Baba birileri geldi silahını doğrulttu ateş etti. Ben de korkudan koltuğun içine sakladım' dedi. Silahlı saldırıda bulunan şahsın daha sonra Y.İ. olduğunu öğrendim. Bu şahısla benim hiçbir husumetim yok. Neden yaptı anlamıyorum. İş yerime yapılan bu silahlı saldırı nedeniyle şikayetçiyim. Çocuğum ölümden döndü, itibarım sarsıldı.” ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)