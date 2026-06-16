Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 5 kilo altın komşuya kaldı

Değerli eşyalar 'komşu'ya takılıyor'.

Türkiye'den yurt dışına giden yollarda Bulgaristan sınır kapıları, beyan edilmemiş altın ve döviz kaçakçılığının en sık yakalandığı noktalardan biri haline geldi.

ARAÇ DETAYLI İNCELEMEYE ALINDI

Son olarak Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Romanya plakalı bir yolcu aracı, Kapitan Andreevo gümrük noktasına geldi.

Araçta Romanya vatandaşı bir sürücü yine Romanya vatandaşı bir kadın ile 4 yaşındaki çocuğun bulunduğu görüldü.

Gümrük memurlarına beyan edecek eşyaları olmadığını söyleyen aile, ekiplerin dikkatini çekti.

Risk analizi sonrasında araç, detaylı bir incelemeye alındı.

ARAMADA KAÇAK ALTINLAR BULUNDU

İnceleme sırasında; yüzük, madalyon, bilezik, küpe, kolye ve zincirlerden oluşan toplam 6 paket halinde 5 kilo 170 gram ağırlığında 21 ayar altın takılar bulundu.

Olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı.

VERGİDEN KAÇACAĞIZ DERKEN, KOMŞUYA KAPTIRILIYOR

Altınlar, vergiden kaçınmak veya yurt dışında daha yüksek fiyatlarla satmak amacıyla ziynet eşyası olarak taşınıyor.

Kaçırılmaya çalışılan ziynet eşyaları, sıkı risk analizleri ve detaylı kontroller sayesinde ele geçiriliyor.

Son yıllarda bu sınırda, yüzlerce kilo altın ve milyonlarca euro değerinde nakit yakalandı.

Yoğurt kovalarına gizlenen külçelerden iç ceplere saklanan takılara kadar pek çok yöntem denense de sonuç, genellikle aynı şekilde işleniyor.