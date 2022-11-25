Hatay'da bin 160 litre kaçak akaryakıt bulundu

Hatay'da bin 160 litre kaçak akaryakıt bulundu

Antakya ilçesine ihbar üzerine giden ekipler, evde yaptığı aramada bin 160 litre kaçak akaryakıt ele geçirirken olayla ilişiği bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Türkiye genelinde kaçak akaryakıt operasyonları sürüyor.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya'nın Akçaova Mahallesi'nde bir evde kaçak akaryakıt olduğu bilgisini aldı.

Ekipler, çalışmalarını bu yöne çevirerek operasyon gerçekleştirdi.

Bin 160 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada bin 160 litre kaçak akaryakıt (mazot) ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre ise şüpheli C.U. gözaltına alındı.