Petrol
116.49
0.80%
Euro
17.6517
1.40%
Dolar
16.3887
1.22%
Altın
977.24
1.24%
Borsa
2528
0.00%
Bitcoin
505.170
5.16%
BTXN Coin
12.54
-1.18%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Hatay'da 2 kardeş baraja girdi: Ağabeyi öldü, kardeşinin durumu ağır

    Samandağ ilçesinde serinlemek için baraja giren kardeşlerden 1'inin cansız bedenine ulaşılırken, son anda kurtarılan çocuğun durumunun kritik olduğu belirlendi.
    • 30.05.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 15:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da 2 kardeş baraja girdi: Ağabeyi öldü, kardeşinin durumu ağır

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde Arda (12) ve Berat Tandır (8) kardeşler, serinlemek için baraj gölüne girdi.

    Yeniköy Mahallesi'nde bulunan Karaçay Baraj Gölü'ne giren kardeşler, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

    Kardeşlerden biri kurtarıldı, diğeri gözden kayboldu

    Kadir Berat Tandır, bu sırada bölgeden geçenler tarafından fark edilip, sudan çıkarıldı, Arda ise gözden kayboldu. Kadir Berat, çağrılan sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Hatay da 2 kardeş baraja girdi: Ağabeyi öldü, kardeşinin durumu ağır #1

    Acı haberi alan aile kendinden geçti

    AFAD ekiplerinin başlattıkları çalışmalarda, bugün saat 11.30 sıralarında, Arda Tandır'ın cansız bedenine ulaşıldı.  Çocuklarının ölüm haberini alan aile, sinir krizleri geçirdi.

    Kadir Berat'ın durumu ağır

    Arda Tandır'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Kadir Berat Tandır'ın ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

    Hatay da 2 kardeş baraja girdi: Ağabeyi öldü, kardeşinin durumu ağır #2

    Hatay da 2 kardeş baraja girdi: Ağabeyi öldü, kardeşinin durumu ağır #3

    Hatay da 2 kardeş baraja girdi: Ağabeyi öldü, kardeşinin durumu ağır #4

    Hatay da 2 kardeş baraja girdi: Ağabeyi öldü, kardeşinin durumu ağır #5

    Hatay da 2 kardeş baraja girdi: Ağabeyi öldü, kardeşinin durumu ağır #6

    Hatay da 2 kardeş baraja girdi: Ağabeyi öldü, kardeşinin durumu ağır #7

    Hatay da 2 kardeş baraja girdi: Ağabeyi öldü, kardeşinin durumu ağır #8

    Hatay da 2 kardeş baraja girdi: Ağabeyi öldü, kardeşinin durumu ağır #9

    Hatay da 2 kardeş baraja girdi: Ağabeyi öldü, kardeşinin durumu ağır #10


    İlginizi Çekebilir

    Kırıkkale'de yaşlı kadını uykudayken akrep soktu
    3. Sayfa

    Kırıkkale'de yaşlı kadını uykudayken akrep soktu

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Arka Sokaklar'ın Bahar'ı mayokini giydi, sahilde süzüldü! Vücudunu saran dövmeleri...
    Medya

    Arka Sokaklar'ın Bahar'ı mayokini giydi, sahilde süzüldü! Vücudunu saran dövmeleri...

    Görüş Bildir