Hatay'da 2 kardeş baraja girdi: Ağabeyi öldü, kardeşinin durumu ağır

Samandağ ilçesinde serinlemek için baraja giren kardeşlerden 1'inin cansız bedenine ulaşılırken, son anda kurtarılan çocuğun durumunun kritik olduğu belirlendi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Arda (12) ve Berat Tandır (8) kardeşler, serinlemek için baraj gölüne girdi.

Yeniköy Mahallesi'nde bulunan Karaçay Baraj Gölü'ne giren kardeşler, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Kardeşlerden biri kurtarıldı, diğeri gözden kayboldu

Kadir Berat Tandır, bu sırada bölgeden geçenler tarafından fark edilip, sudan çıkarıldı, Arda ise gözden kayboldu. Kadir Berat, çağrılan sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Acı haberi alan aile kendinden geçti

AFAD ekiplerinin başlattıkları çalışmalarda, bugün saat 11.30 sıralarında, Arda Tandır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile, sinir krizleri geçirdi.

Kadir Berat'ın durumu ağır

Arda Tandır'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Kadir Berat Tandır'ın ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

































