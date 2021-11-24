Hatay’da 228 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla yurda giren yabancı uyruklu göçmenler saklandıkları evlerde yakalandı. Jandarma ekipleri 4 organizatöre de adli işlem başlattı.

Jandarma ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucunda Antakya’nın Bohşin ve Apaydın mahallelerinde ülkeye yasa dışı giriş yapan düzensiz göçmenlerin saklandığı bilgisi alındı.

2 AYRI ADRESE BASKIN

Antakya İlçe Jandarma dedektifleri JASAT ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Bohşin Mahallesi’nde ikamet eden organizatör C.B.Y. ile Apaydın Mahallesi’nde ikamet eden organizatörler S.Y., A.S. ve A.Ç. isimli şahısların evlerine baskın yapıldı.

228 KİŞİ YAKALANDI: 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan arama sonucunda Suriye uyruklu 228 şahıs ile 4 organizatör gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörler ise adliyeye sevk edilecek.