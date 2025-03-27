İHA
Hatay'ın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi Balıkçılar Çarşısı mevkiinde korkunç bir kaza yaşandı.
Trafikte ilerleyen S.A. idaresindeki özel halk otobüsü, yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Kazada 75 yaşındaki yaya Ali Gök hayatını kaybetti.
O ANLAR KAMERADA
Otobüsün yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gök'ün cansız bedeni, olay yerine gelen cenaze arabasıyla adli morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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