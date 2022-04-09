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    Hatay'da 9 yaşındaki çocuğun yanağından kopan parça yerine dikildi

    İskenderun ilçesinde bisikletiyle camiye giderken elektrik direğine çarpan küçük çocuğun yanağından parça koptu. Kopan parça yerine dikilirken yoğun bakım tedavisinin sürdüğü bildirildi.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 15:48
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    Hatay'da 9 yaşındaki çocuğun yanağından kopan parça yerine dikildi

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, camiye giderken dehşeti yaşadı.

    Dün saat 20.00 sularında camiye giden Serdar Öztürk (9) bisikletiyle ilerlerken elektrik direğine çarptı.

    Yanağından parça koptu

    Çarpma etkisiyle sağ yanağından parça kopan küçük çocuk ağır yaralandı.

    Öztürk, yanağından kopan parça ile birlikte acilen hastaneye kaldırıldı.

    Hatay da 9 yaşındaki çocuğun yanağından kopan parça yerine dikildi #1

    Kopan parça yerine dikildi

    İlk müdahalenin ardından parçanın yerine dikilmesi için mikro ve plastik cerrahi operasyonu yapılmasına karar verildi. Serdar Öztürk, saat 03.30 sıralarında ambulans uçakla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

    Yapılan ameliyatla Öztürk’ün yüzünden kopan parça, yerine dikildi. Serdar Öztürk'ün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    Hatay da 9 yaşındaki çocuğun yanağından kopan parça yerine dikildi #2

    Hatay da 9 yaşındaki çocuğun yanağından kopan parça yerine dikildi #3


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