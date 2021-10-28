Hatay'da ailesine sürpriz yapmak isteyen askerin aracı yandı

Hatay'da ailesine sürpriz yapmak isteyen askerin aracı yandı

Ailesini uyandırmamak için havanın aydınlanmasını bekleyen görevli asker, içinde beklediği otomobilde çıkan yangından yara almadan kurtuldu.

Görevli asker, Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan ailesine sürpriz yapmak için aracıyla yola çıktı.

Sabah gün doğmadan eve varan asker, aracın içerisinde gün doğumunu bekledi.

MOTOR BÖLÜMÜNDE ALEV ÇIKTI

Ailesini uyandırmamak içni bekleyen genç çocuğun park ettiği otomobilin motor bölümünde, belirlenemeyen bir nedenle alevler çıkmaya başladı.

ALEVLER KISA SÜREDE ARACI SARDI

Yangını fark eden sürücü, kendisini araçtan atarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede aracı saran alevler, ekiplerin müdalesi ile kontrol altına alındı.

CAN KAYBI YAŞANMDI

Araç kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ise yaşanmadı.