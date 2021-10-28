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    Hatay'da ailesine sürpriz yapmak isteyen askerin aracı yandı

    Ailesini uyandırmamak için havanın aydınlanmasını bekleyen görevli asker, içinde beklediği otomobilde çıkan yangından yara almadan kurtuldu.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 10:55
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    Hatay'da ailesine sürpriz yapmak isteyen askerin aracı yandı

    Görevli asker, Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan ailesine sürpriz yapmak için aracıyla yola çıktı.

    Sabah gün doğmadan eve varan asker, aracın içerisinde gün doğumunu bekledi.

    MOTOR BÖLÜMÜNDE ALEV ÇIKTI

    Ailesini uyandırmamak içni bekleyen genç çocuğun park ettiği otomobilin motor bölümünde, belirlenemeyen bir nedenle alevler çıkmaya başladı.

    Hatay da ailesine sürpriz yapmak isteyen askerin aracı yandı #1

    ALEVLER KISA SÜREDE ARACI SARDI

    Yangını fark eden sürücü, kendisini araçtan atarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    Kısa sürede aracı saran alevler, ekiplerin müdalesi ile kontrol altına alındı.

    Hatay da ailesine sürpriz yapmak isteyen askerin aracı yandı #2

    CAN KAYBI YAŞANMDI

    Araç kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ise yaşanmadı.

    Hatay da ailesine sürpriz yapmak isteyen askerin aracı yandı #3

    Hatay da ailesine sürpriz yapmak isteyen askerin aracı yandı #4

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