Hatay'da ailesini öldüren şahıs: Ortada kalacaklarını düşündüm

Eşi ve iki çocuğunu boğarak öldüren katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayeti neden işlediğini anlatan şahsın ifadeleri kan dondurdu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uzman çavuşluk yaparken davranışları nedeni ile sözleşmesinin yenilenmediği belirtilen Turgay Mert, dün öğleden sonra komşusu H.A.'yı telefonla arayarak, “Evimin anahtarı posta kutusunda. Anahtarı al içeri gir. Ancak çok kötü şeylerle karşılaşacaksın. Kimseye haber verme. Sadece sen bak' diyerek telefonu kapattı.

Daire ışıklarının yandığını gören H.A., bu kez maktul Aynur Mert'i aradı.

Telefonları açılmayan komşu polis merkezine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CESETLERİ TÜRK BAYRAĞI İLE ÖRTTÜ

Ekipler savcı kararıyla posta kutusunda bulunan anahtarla eve girdiğinde Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert'in üzerlerine Türk bayrağı örtülü yan yana duran cansız bedenleri ile karşılaştı.

Mert'in askeri üniforması da cesetlerin yanındaki koltuğun üzerinde bulundu. Anne ile iki çocuğunun cenazeleri memleketleri Osmaniye'de toprağa verdi.

YOL KOTROLÜNDE YAKALANDI

Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan da aranması olduğu öğrenilen Turgay Mert'in, Osmaniye'ye kaçtığı bilgisi üzerine ekiplere haber verildi.

Yol kontrolünde yakalanan katil zanlısı, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

"UYKU İLACI ATTIĞIM AYRANI İÇİRMEK İSTEDİM"

İfadesinde eşi Aynur'u elleriyle boğarak öldürdüğünü belirten Mert, , “Ardından İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olan oğlum Ahmet Ali'yi bekledim. O da gelince içine uyku ilacı attığım ayranı içirmek istedim. 'Baba bu acı' diyerek içmek istemedi. Onu da boğarak öldürdüm. Daha sonra aynı lisede okuyan kızımı bekledim. Dershaneye gitmişti. Kızım da gelince onu da boğarak öldürdüm. Cinayetlerin ardından Osmaniye'ye gittim" dediği belirtildi.

"ONLARI SAHİPSİZ BIRAKMAMAK İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Cinayeti neden işlediğini anlatan Mert, "Sözleşmem yenilenmedi, ardından da hakkımda dava açıldı. Askeri kanuna muhalefet suçundan aranıyordum. Yakalanırsam cezaevine gireceğimi düşünüyordum. Bu yüzden psikolojim bozuldu. Cezaevine girersem eşim ve çocuklarımın ortada kalacağına düşünüp, onları sahipsiz bırakmamak için öldürdüm" dedi.













