Hatay'da denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti Hatay'ın Payas ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu. Olay yerine gelen ekipler boğulan kişiyi denizden çıkardıklarında, hayatını kaybettiği belirlendi.

AA Hatay'ın Payas ilçesinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Muhammed Elali (30) boğuldu. Karacami Mahallesi sahilinden denize giren Muhammed Elali, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Elali'nin yakınlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabası sonucu değiştirmedi Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Elali'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde Elali'nin cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.