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İstanbul'da eskort kadın pazarlığı kavgasında kan aktı! Kardeşini öldürdü

İstanbul'da eskort kadın pazarlığı kavgasında kan aktı! Kardeşini öldürdü Esenyurt'ta eve eskort çağıran ve fiyat konusunda anlaşamayan ağabey kardeş, kadının arkadaşları ile kavga etti. Kavgada ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak ölümüne neden oldu.