Hatay'da karşı şeride geçen tır 6 kişinin ölümüne neden oldu
AA

Hatay'da feci bir kaza yaşandı...

Dörtyol-Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki otomobile çarptı.

Ekipler sevk edildi

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

6 kişi hayatını kaybetti

Otomobil sürücüsü Sönmez ile araçtaki biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı

Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)