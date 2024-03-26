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Hatay'da karşı şeride geçen tır 6 kişinin ölümüne neden oldu

Hatay'da karşı şeride geçen tır 6 kişinin ölümüne neden oldu Dörtyol ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.