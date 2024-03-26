Hatay'da karşı şeride geçen tır 6 kişinin ölümüne neden oldu

AA
Hatay'da feci bir kaza yaşandı...
Dörtyol-Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki otomobile çarptı.
Ekipler sevk edildi
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
6 kişi hayatını kaybetti
Otomobil sürücüsü Sönmez ile araçtaki biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yaralı, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı
Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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