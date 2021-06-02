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Hatay'da kaza: Baba ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı

Hatay'da kaza: Baba ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı

Zırhlı askeri araç ile otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.