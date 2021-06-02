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    Hatay'da kaza: Baba ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı

    Zırhlı askeri araç ile otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 02.06.2021 - 07:13
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    Hatay'da kaza: Baba ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı

    Akşam saatlerinde Antakya-İskenderun Karayolu'nda zırhlı askeri araç, iddiaya göre Hatay Havalimanı kavşağında Ahmet Tümkaya yönetimindeki 31 KS 318 plakalı otomobil ve Altan Türk (43) yönetimindeki 31 AF 594 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

    Kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen sivil araçlar yol kenarına savrulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    BABA VE KIZI CAN VERDİ

    Hafif ticari araç sürücüsünün kızı Duru Türk'ün (9) yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, 6 yaralıyı ise ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hastanedeki yaralılardan sürücü baba Altan Türk de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Hatay da kaza: Baba ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı #1

    YARALI ASKER YOK

    Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazada yaralı askerin olmadığı öğrenildi.

    Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Hatay da kaza: Baba ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı #2

    Hatay da kaza: Baba ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı #3

    Hatay da kaza: Baba ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı #4

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