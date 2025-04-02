İHA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyreden sürücüsü bilinmeyen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi civarında bilinmeyen bir nedenle, Halit C.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Halit C. ile yanındaki İsmail C. metrelerce havaya uçtu.
METRELERCE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILDILAR
Beton zemine çakılan iki kişi, kazada ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ile ambulans ekipleri sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Yaralılar, kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kameraya yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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