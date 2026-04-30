Hatay’da korkunç kaza: Beton mikseri otomobili metrelerce sürükledi

Antakya-İskenderun çevre yolunda beton mikseri, önünde ilerleyen otomobili fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil mikserin altında kalırken, araç metrelerce sürüklendi.

VATANDAŞ UYARDI, BETON MİKSERİ DURDU

Olay anına ait görüntülerde, beton mikserinin sürüklediği otomobille ilerlemeye devam ettiği, çevredeki bir vatandaşın uyarıları sonrası aracın durduğu görüldü. Yaşananlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

"SANKİ FRENE DEĞİL GAZA BASIYORDU"

Kazaya tanıklık eden Arda Kurtoğlu, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

Motorsikletimle ilerlerken korkunç bir kazaya denk geldim. Beton mikseri otomobili altına almıştı ve durmak yerine sürüklemeye devam ediyordu. Sanki frene değil gaza basıyordu. Bu yolda sürekli kazalar oluyor.

Mahalle sakinleri ve sürücüler, Antakya-İskenderun çevre yolunda benzer kazaların sık yaşandığını belirterek, yetkililerden bölgede daha fazla önlem alınmasını talep etti.