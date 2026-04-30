Merih Demiral maç sonu çılgına döndü

Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Al Nassr, evinde Al Ahli'yi 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı.

Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, kendisine maçta çok sert müdahalede bulunan Kingsley Coman'ın bitiş düdüğüyle birlikte üzerine yürüyünce araya görevliler girdi.

COMAN'IN SERT FAULÜ MERİH'İ ÇILDIRTTI: RONALDO'YLA TARTIŞTI

İki takım oyuncularının araya girmesinin ardından Merih, Juventus'ta takım arkadaşı olduğu Cristiano Ronaldo ile tartışma yaşadı.

Al-Nassr futbolcularının Merih Demiral'ı kışkırtan hareketleri sonrası milli futbolcu, Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını Al Nassr taraftarlarına gösterdi.

"AYAĞIMIN DURUMUNA BAKIN, KIRILACAKTI"

Demiral, stadyumdan çıkarken ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ayağımın durumuna bakın! Ayağım kırılacaktı! Herkes Al Nassr'ın şampiyon olması için yardım ediyor. Herkes Al Nassr'ın kupa kazanmasını istiyor. Bu utanç verici. Elhamdülillah, Al Ahli her zaman kimsenin yardımı olmadan kazanıyor." dedi.

SOSYAL MEDYADAN GÖNDERMEYİ YAPTI

Merih Demiral, X hesabından madalyasını tribünlere gösterdiği anları paylaşarak, "İlk kez stadyumlarında bir Şampiyonlar Ligi madalyası var." ifadelerine yer verdi.