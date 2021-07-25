282 kuş türünü barındıran Milleyha Kuş Cenneti'nde kazılan hendek tepkileri üzerine çekti. Hendeği, bir çiftçinin tarlasının sınırlarını belirlemek için kazdığı belirlendi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, 282 türü barındıran Milleyha Kuş Cenneti’nde kazılan hendekler tepkilere neden oldu.

Afrika ve Asya’dan göç eden kuşlar için dinlenme alanı özelliği taşıyan gölette, Türkiye’de kayıt altına alınmamış Arabistan toygarı, çöl çobanaldatanı türü kuşları fotoğraflayarak ilk kez kayıt altına alan kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu da olaya tepki gösterdi.

“GÖLDEKİ SON SU DA KANALIN İÇİNE GİRİP KURUYACAK”

Emin Yoğurtçuoğlu olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kuşların ana göç yolu üzerinde olan Hatay Samandağ'daki Milleyha Kuş Cenneti'nde tam 21 kilometre yürüyüş yaptım. Aslında neredeyse her gün bu yürüyüşü yapıyorum. Yürürken kuş cennetindeki gölün kenarında koca bir kanal açılmış olduğunu gördüm. Gölün suyu içine dolmaya başlamış. Böylece göldeki son su da kanalın içine dolup kuruyacak.





“İNSANLIK İÇİN GENE UTANDIM”

Tuz Gölü’nde yavru flamingoların başına gelen buradaki kuşların ve doğanın başına bile bile getiriliyor. Ancak bu son değil, bir şey daha beni şoka uğrattı. İlkbaharda su tutan, çok önemli tuzcul bitkilerin bulunduğu, binlerce yıllık bir sulak çayır ekosisteminin üstünün birkaç kamyon ve dozerle toprak doldurulduğunu gözyaşları içinde izledim. Biraz daha ilerlediğimde, sahile vuran çöplerin arasında dinlenmeye çalışan, şaşkınlık içindeki uzunbacak kuşunu görünce de onun adına insanlık için gene utandım.

Hatay’da, Milleyha Kuş Cenneti’ndeki hendek tepki topladı VİDEO



“İNSAN BU ÇAĞDA SUYUN KAYNAĞI GÖLÜ NİYE YOK ETMEK İSTER”

Kuşlar, çocuklar gibidir. Saftırlar, tertemizlerdir. Konacak tek bir düzgün alanı olmadığından belki göç yolunda ölüp gidecek bu suya bağımlı kuşlar. Benim anlayamadığım, insan bu çağda su kaynağını, gölü niye yok etmek ister Suyun önemini hala nasıl anlayamamış olduğumuz tepemden aşağı yıldırım gibi düşüyor.





“HATAY’DAKİ SON DOĞAL KIYI GÖLETİ”

Asi Nehri’nin son yadigarı olan Milleyha Kuş Cenneti dediğimiz yer, Hatay’da Asi’ye ait kalan son kale doğa adına. Ayrıca muazzam bir eko turizm potansiyeline sahip. 282 farklı kuş türünün kaydedildiği, Türkiye’de daha önce görülmemiş birçok kuş türünü kaydedip ulusal ve uluslararası camiada büyük yankı uyandıran bir lokasyon. Manyas Kuş Cenneti’nden daha etkileyici olabilen, korunabilse büyük bir iş başaracağımız Hatay’daki son doğal kıyı göleti. Daha ne diyeyim bilmiyorum.





“OLANLARIN ÖNÜNE GEÇMEYE DAVET EDİYORUM”

Başkanlar ve bütün karar vericiler durumdan haberdar. Hatta birlikte ziyaret ettik burayı çoğuyla. Korunacak diye sözler verildi. Peki nasıl oluyor da göz göre göre bir alandaki bu kıyıma izin veriliyor Umudumuzu neye ve kime bağlayacağız? Bir Tuz Gölü vakası daha yaşanmadan burada olanların önüne geçmeye davet ediyorum.”





İŞGALLERİ ÖNLEMEK İÇİN KAZILDI

Yoğurtçuoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çekti.

Gelen tepkilerin üzerine hendeği kimin kazdığının tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, çiftçi Yusuf İzzettin C.'nin kendi tarlasının sınırını belirlemek ve işgalleri önlemek için hendek kazdığı belirlendi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Samandağ Belediyesi, hendeğin kapatılması için polis eşliğinde iş makineleriyle çalışma başlattı.

Belediyede açıklamasında bölgeye daha önce moloz dökülmesi üzerine çalışma yapıldığını, hendek kazma olayıyla ilgili sorumlulara para cezası uygulanması için encümen toplantısında görüşme yapılacağı belirtildi.