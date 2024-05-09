Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli yaşlı adam öldü

İHA
Adana'nın Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bulvar üzerinde giden 69 yaşındaki bisikletli İbrahim Vuranay'a çarpıp olay yerinden kaçtı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde can verdi
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış