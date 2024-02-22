İHA
Hatay'ın Antakya ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
Antakya ilçesi Karaksı Mahallesi’nde sabah 09.40 sularında trafikte ilerleyen Antakya - Sahra Hastanesi hattında çalışan halk otobüsü, karşıdan gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Bu sırada halk otobüsü şoförü, karşıdan gelen kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini fark etti.
Faciadan dönüldü
Sürücü son anda manevra yaptı. Otobüs sürücüsünün manevrası 2 aracı kafa kafaya çarpışmaktan kurtarırken, kaza sonrası otobüste maddi hasar oluştu.
İçerisinde 6 yolcu bulunan otobüsün faciadan kurtulduğu anlar ise aracın güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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