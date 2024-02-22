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Hatay'da otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi! O anlar kamerada

Hatay'da otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi! O anlar kamerada Antakya ilçesinde hafriyat kamyonu ile halk otobüsünün çarpışmasına ramak kala sürücünün yaptığı manevra saniye saniye kaydedildi.