Hatay’ın Antakya ilçesinin Büyükdalyan Mahallesi'nde doğalgaz hattında meydana gelen patlamanın ardından sızan gaz endişeye neden oldu.
Patlamanın olduğu mahalleden Antakya’ya doğalgaz taşıyan hat geçiyordu.
Patlamanın ardından borudan sızan gaz, gözle görünebilir boyuta taşındı.
Vatandaşlar sızıntıyı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Boru hattından sızan gazın görüntüsü, tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Borudan sızan gazı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Polis ve itfaiye bölgeye geldi
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen doğalgaz firması yetkilileri doğalgaz boru hattının onarım ve bakım işlemine başladı.
Vatandaş uyarıldı
Yetkililer çalışma devam ederken vatandaşların; kombi, kazan ve yakıcı cihazların kapalı konumda olması konusunda uyarıda bulundu.
Ekiplerin çalışmalarının ardından doğalgaz hattındaki arıza giderilerek doğalgaz akışı yeniden sağlandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış