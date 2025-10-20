Hatay'da sağanak sonrası yaşam felç oldu

Meteoroloji, Hatay için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu.

Hatay'da, özellikle kıyı ilçelerde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

TAŞKINLAR MEYDANA GELDİ

Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklar göle dönerken, derelerdeki su seviyesinin yükselmesiyle taşkınlar meydana geldi.

BÖLGEDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Payas'a bağlı Çınarlık ve Kartallık yaylalarında yollar çöktü, bazı evlerde hasar oluştu.

Yoğun yağışın ardından bölgedeki zarar, dron görüntülendi. Yolların çökmesi sonucu bazı yaylalarda ulaşım sağlanamazken, bölgede yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı.

"SUYUN GETİRDİĞİ TAŞLAR VE TOPRAKLAR YOLU KAPATTI

Ekiplerin bölgede hasar tespit çalışması başlattığı, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Çınarlık yaylası sakini Mehmet Bestami Altan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Gece çok yoğun ve uzun süreli yağmur yağdı. Saat üç buçuk civarında sel geldi, her yeri bu hale getirdi. Suyun getirdiği taşlar ve topraklar yolu kapattı. Şu anda Çınarlık'tan Paşa yaylasına kadar üç dört noktada yol kapalı. Mahsur kalan vatandaşlar var. Yaklaşık 8-10 yıl önce de sel olmuştu ama bu ondan çok daha büyük. Evlerimiz de zarar gördü.