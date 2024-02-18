İHA
Yurt genelinde yağışlı hava olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.
Antalya'dan sonra Hatay'ı da sel aldı.
Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Doğu Akdeniz sağanakla mücadele ediyor.
Caddelerde su birikintileri oluştu
Kentte geçtiğimiz günlerde başlayan fırtına ve yağışlı hava devam ederken, bazı caddelerde su birikintileri oluştu.
Seraları su bastı
Oluşan su birikintileri evlere dolarken, seralardaki ürünlerin sular altında kalması nedeniyle çiftçiler maddi zarara uğradı.
Mağdur vatandaşlar telef olan seralarındaki görüntüleri cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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