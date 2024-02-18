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Hatay'da seralar sular altında kaldı

Hatay'da seralar sular altında kaldı Hatay'da etkili olan fırtına ve yağış caddelerde su birikintileri oluştururken, evleri ve seraları su bastı. Seralarını su basan mağdur çiftçiler o anları cep telefon kameraları ile kayıt altına aldı.