Hatay'da virajı alamayan otomobilin duvardan uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı

İHA
Hatay'ın Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde E.S. idaresindeki otomobil virajı alamayınca 5 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu.
Takla atarak ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar tedavi aldında
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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