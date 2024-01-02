Hatay'da yangın paniği! Ormanlık alanda alevler yükseldi

İHA
Türkiye'de yaşanan orman yangınları yürekleri hoplatıyor.
Yangın haberi bu kez Hatay'dan
Ormanlık alanda alevler yükseldi
Belen ilçesi Şekere Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Belli bir alanda meydana gelen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kontrol altına alındı
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucun yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının çıktığı ormanlık alan zarar gördü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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