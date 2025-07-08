Hatay’daki Milleyha Kuş Cenneti kurudu

Her yıl yaklaşık 9-10 ay boyunca su tutan Milleyha Kuş Cenneti, çevresindeki kanalların suyu çekmesi nedeniyle bu yıl tamamen susuz kaldı.

314 kuş türünün gözlendiği alan da tamamen kurudu.

Bölgede yaşayan ve üreyen pek çok tür, alandan uzaklaşmak zorunda kaldı.

Bölgedeki doğaseverler ve uzmanlar, kuraklığın sulak alan ekosistemine ciddi zarar verdiğini belirterek önlem çağrısında bulundu.

"SU SIKINTISI BAŞLADI"

Bölgedeki kuş gözlemcilerinden Erol Yüksek, "Burası, göz bebeğimiz diyebileceğimiz bir saha. Çünkü burada her sene yaklaşık 10 ay boyunca su birikiyor ve bu suyun içinde bol miktarda balık ve amfibi bulunuyordu. Bu nedenle hem sayı hem tür açısından çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyordu.

Ancak bu sene kuraklık, gözle görülür ve bariz bir şekilde artmış durumda. Ben meteorolojik verileri yakından takip eden biriyim; ilgi alanım olduğu için söylüyorum, bu yıl gerçekten çok belirgin bir yağış azlığı var.

Bunun etkilerini zaten Hatay genelinde hissediyoruz. İnsanlar su sıkıntısı yaşamaya başladı, ağustos ve eylül aylarında ise çok daha büyük sıkıntılar yaşanabilir. Bu durum aslında bize, suyu daha tasarruflu kullanmamız gerektiğinin de bir mesajını veriyor.” dedi.

"KANALLAR SUYU ÇEKEREK BÖLGENİN DAHA ERKEN KURUMASINA NEDEN OLUYOR"

Milleyha’nın çevresinde geçmişte açılan kanalların mevcut olduğuna değinen Yüksek, “Bu durum zamanında Amik Ovası’nda yapılanlara biraz benziyor. Oradaki kanallar gibi, buradaki kanallar da meydandaki suyu çekerek bölgenin daha erken kurumasına neden oluyor.

Milleyha’yı çevreleyen bu kanallar hala duruyor ve bundan dolayı kışın bile birikmesi gereken su, kanallar vasıtasıyla çekildiği için seviyesi düşük kalıyor. Muhtemelen suyun erken çekilmesinde bu kanalların da olumsuz etkisi sürüyor." diye konuştu.