Havalimanında dil mağduriyeti ile devlet aleyhine propagandaya soruşturma İstanbul Havalimanı'nda, Türkçe bilmediği nedeniyle annesinin mağdur olduğu ve bekletildiği yönünde çektiği videoyu yayınlayan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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AA

İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat'ta annesinin Türkçe bilmemesi sebebiyle kendini anlatamadığını, 2,5 saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini öne sürerek video çeken kişinin iddiaları, özellikle sosyal medyada gündem oldu.

İddialar üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Yapılan çalışmada; iddiaların doğru olmadığı, amacın devlet aleyhine propaganda yapmak olduğu tespit edildi.

Yalan iddia için soruşturma

Savcılık, bu kez, yalan haberi yayan isim için çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, kişi hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

"Kimseye anlatıp dışarı çıkartamadım"

Paylaşılan söz konusu videoda, annesini kullanan şahsın şu ifadelerle propaganda yaptığı görülüyor:

Dünyanın 3. büyük havalimanı dedikleri yere 2,5 saatte şu gariban anamı kimseye anlatıp dışarı çıkartamadım. Dili olmadığı, okuma-yazması olmadığı için annem anlatamadı kendisini.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin yapılan açıklamada, videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı belirtilmişti.



Olayın aslı ayrıntılarıyla anlatıldı

Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen vatandaşa, uçaktan inişinden havalimanı çıkış noktasına kadar hizmet verildiği belirtilen açıklamada, süreç şöyle anlatılmıştı:

TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir. 14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)