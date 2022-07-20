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    İETT otobüsü arızalandı, havalimanı yolcuları yolda kaldı

    İstanbul Havalimanı yolunda İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular zorluk yaşadı. Uzun süre yol kenarında bekleyen yolcular, başka bir otobüsle havalimanına gitti.
    • 20.07.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 16:12
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    İETT otobüsü arızalandı, havalimanı yolcuları yolda kaldı

    İstanbul’da İETT otobüsü yine en olmadık zamanda arızalandı.

    İstanbul Havalimanı hattındaki 34 TP 6555 plakalı İETT otobüsü, D-20 Otoyolu Akpınar Köyü Sapağı'nda bir anda durdu.

    Sürücü arızalanan otobüsü yol kenarına çekti, yolcular da araçtan indi.

    Uzun süre yol kenarında beklediler

    Uzun süre yol kenarında bekleyen yolcular, daha sonra başka bir İETT otobüsüyle havalimanına gönderildi.

    AA’nın haberine göre arızalanan otobüs ise gelen ekiplerce tamir edildi.

    İETT otobüsü arızalanınca İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı VİDEO

    İETT otobüsü arızalandı, havalimanı yolcuları yolda kaldı #1

    İETT otobüsü arızalandı, havalimanı yolcuları yolda kaldı #2

    İETT otobüsü arızalandı, havalimanı yolcuları yolda kaldı #3


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