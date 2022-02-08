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    Iğdır’daki ticari takside kalaşnikof bulundu

    Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ticari bir takside kalaşnikof silah ele geçirildi.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 15:52
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    Iğdır’daki ticari takside kalaşnikof bulundu

    Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir şahsın elinde bulundurduğu uzun namlulu tüfeği satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

    Ekipler, Iğdır merkez Çalpala köyü mevkisinde seyir halinde olan ticari taksiyi durdurdu.

    POŞETE SARILI BULUNDU

    Ticari takside yapılan aramada poşete sarılmış ve çuvala konulmuş 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 2 adet şarjör ve 123 adet 7,62 milimetre çapında mühimmat ele geçirildi.

    Olay ile ilgili bir şüpheli şahıs, gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.

    Iğdır’daki ticari takside kalaşnikof bulundu #1

    Iğdır’daki ticari takside kalaşnikof bulundu #2

    Iğdır’daki ticari takside kalaşnikof bulundu #3


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